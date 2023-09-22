Стало известно о задержании сына экс-президента Армении

Mash: во время протеста задержали сына второго президента Армении Кочаряна

Cына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна задержали полицейские во время протеста в центре Еревана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, среди задержанных есть лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, призывавший объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну. Согласно предварительной информации, был задержан младший сын миллионера из списка Forbes Геннадия Степаняна.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций требовали отставки премьер-министра Армении, называя его предателем.