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20:02, 22 сентября 2023Культура

В Австралии пройдет научная конференция о влиянии певицы Тейлор Свифт

В университете Мельбурна состоится конференция о влиянии поп-певицы Тейлор Свифт

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В австралийском университете Мельбурна состоится научная конференция, посвященная влиянию творчества американской поп-певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мероприятие получило название «Свифтпозиум» (Swiftposium). Оно пройдет с 11 по 13 февраля 2024 года и совпадет со днями приезда знаменитости в страну с гастролями. Организаторами события выступили ученые из семи высших учебных заведений Австралии и Новой Зеландии.

«Swiftposium — это гибридная научная конференция, на которой ученые смогут вести критический диалог о популярности Свифт и ее последствиях для целого ряда вопросов, включая гендер, фэндом, поп-культуру, литературу, экономику, музыкальную индустрию и многое другое», — говорится на официальном сайте «Свифтпозиума».

Ранее стало известно, что киноконцерт Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, собрал более 65 миллионов долларов только на предпродаже билетов. Фильм, до премьеры которого осталось меньше месяца, обошел по предварительным продажам билетов в США и Канаде такие ленты, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Бэтмен» 2022 года выпуска.

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    Сергей Равин
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