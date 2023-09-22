Военный суд отправил в колонию виновных в подготовке теракта в ЛНР

Суд приговорил к колонии мужчин, готовивших подрыв административного здания ЛНР

Южный окружной военный суд приговорил двух мужчин к пяти и семи годам колонии за подготовку теракта в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ЛНР.

По данным агентства, подсудимые планировали взорвать одно из административных зданий региона.

Ранее суд в Донецкой Народной Республике приговорил к девяти годам лишения свободы Доброслава Манько, склонявшего людей к совершению терактов. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима по части 1.1. статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 1.1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.