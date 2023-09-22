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14:04, 22 сентября 2023Путешествия

Стюардесса ворвалась в туалет к пассажирке и опозорила ее перед попутчиками

Стюардесса взломала туалет и выставила обнаженную пассажирку напоказ попутчикам

Фото: AirP72 / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета опозорилась перед попутчиками, когда стюардесса ворвалась в туалет и застала ее обнаженной. Своей историей девушка поделилась в TikTok-аккаунте с никнеймом @loulouorange.

По словам Луизы Мельчер (Louisa Melcher), она пробыла в туалете так долго, что бортпроводница решила взломать дверь и выставила девушку напоказ другим пассажирам. Ситуацию усугубил тот факт, что на Мельчер было надето боди. Поэтому, чтобы воспользоваться туалетом, ей пришлось полностью раздеться.

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При этом другая пассажирка, ожидавшая своей очереди в уборную, попыталась сразу войти в комнату и помыть руки, чем еще больше смутила Мельчер.

Ролик стал вирусным в соцсети, многие пользователи посочувствовали блогерше. «Я работаю в аэропорту и могу сказать, что это определенно против правил», «Мой худший страх», «Разве они не должны сначала стучать?» — писали они в комментариях.

Ранее пассажир неназванной авиакомпании разулся в самолете и привел попутчиков в ужас видом своих ног: у мужчины было шесть пальцев. Снятый другим пассажиром ролик набрал больше восьми миллионов комментариев и вызвал споры на тему того, насколько уместно разуваться на публике.

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    Мария Борисова
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