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17:44, 1 сентября 2023Путешествия

Пассажир разулся в самолете и ужаснул попутчиков ногой с шестью пальцами

Daily Mail: пассажир самолета разулся и испугал попутчиков шестипалой ногой

Кадр: @reverseosmosis369 / TikTok

Пассажир неназванной авиакомпании разулся в самолете и привел попутчиков в ужас видом своих ног. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На опубликованных в соцсети TikTok кадрах видно, что у мужчины шесть пальцев на ноге. Такая врожденная особенность называется полидактилией.

Как уточняет издание, ролик набрал более 8,1 миллиона просмотров и 14 тысяч комментариев. Пользователи разошлись во мнении о том, насколько уместно разуваться на публике. Помимо шести пальцев их смутили черные курчавые волосы на стопах мужчины.

Отмечается, что в основном комментаторы подшучивали над пассажиром, а один из них назвал его действия «безумием». Также пользователи посоветовали путешественнику впредь носить тапочки.

Ранее другой пассажир самолета положил босую ногу на подлокотник кресла попутчицы и вызвал отвращение у пользователей сети. Они сочли действия мужчины нетактичными.

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    Мария Борисова
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