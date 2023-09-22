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08:17, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российского подростка задержали за попытку диверсии на железной дороге

В Томской области за попытку диверсии задержали российского школьника

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Томской области по подозрению в подготовке к диверсии задержали российского подростка. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Восточное межрегиональное управление Следственного комитета России (СКР) на транспорте.

По данным следствия, в сентябре 2023 года школьник предпринял попытку сжечь релейный шкаф на перегоне между станциями «Томск-1» и «Томск-2». Подросток планировал совершить диверсию с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью. Совершить задуманное молодой человек не успел, подозрительного парня вовремя заметили сотрудники линейного отдела МВД. На допросе он пояснил, что мотивом преступления стало обещанное куратором из интернета денежное вознаграждение.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

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    Владимир Седов
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