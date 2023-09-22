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12:43, 22 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардия, ФСБ и МВД предотвратили диверсию на железной дороге

Росгвардия, ФСБ и МВД предотвратили диверсию на железной дороге в Томске

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Томске спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник хотел поджечь релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов в черте города при помощи зажигательной смеси, которую он сделал сам. Пойти на этот шаг ему сказал неизвестный, с которым томич общался через мессенджер.

В результате поджигателя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Томской области по подозрению в подготовке к диверсии задержали подростка. В сентябре школьник предпринял попытку сжечь релейный шкаф на перегоне между станциями «Томск-1» и «Томск-2». Мотивом преступления стало обещанное куратором из интернета денежное вознаграждение.

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    Варвара Митина
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