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10:47, 22 сентября 2023Среда обитания

Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья

Tranio: самой популярной у россиян страной для покупки жилья стали ОАЭ
СюжетВизы в Европу:

Фото: Mohd Almazrouei / Unsplash

Чаще всего для покупки жилья за рубежом россияне выбирают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные международного брокера недвижимости Tranio.

На страну пришлось 11,9 процента от общего спроса на заграничную недвижимость. Причем с начала года спрос на жилье в ОАЭ со стороны россиян вырос на 55 процентов. Клиенты в основном инвестируют в недвижимость в ОАЭ, чтобы защитить капитал. В среднем стоимость покупки жилья составляет около 250 тысяч евро (25,4 миллиона рублей) — из-за ослабления рубля цена упала почти в два раза.

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Следующими по популярности у граждан России идут Греция и Турция. Средний бюджет на приобретение недвижимости в этих странах составляет 250 и 160 тысяч евро (16,3 миллиона рублей) соответственно. При этом спрос на жилье в Греции растет, а в Турции, наоборот, упал в этом году вдвое. Интерес россиян к греческой недвижимости эксперты объясняют ростом бюджета инвестиций по «золотой визе», а снижение инртереса к турецкому жилью усложнением процедуры ВНЖ и нестабильной экономической ситуацией в стране.

Еще одной страной, которую граждане предпочитают для покупки жилья, эксперты назвали Испанию. За ней следует Таиланд, Грузия, Франция, Кипр, Италия, Индонезия. Более половины спроса на иностранное жилье пришлось на жителей Москвы, на втором месте граждане Санкт-Петербурга, на третьем — Краснодара.

Около 15 процентов обращений в первой половине года приходилось на выбор дома или квартиры для собственного проживания — в таких случаях чаще обращают внимание на Турцию, Кипр и Испанию.

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    Нина Ташевская
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