Популярная модель попала на обложку журнала Harper's Bazaar топлес

Популярная модель Амелия Хэмлин стала героиней обложки нового номера журнала Harper's Bazaar France. Соответствующий кадр опубликован на сайте издания.

22-летняя знаменитость позировала перед фотографом топлес, прикрывая оголенную грудь руками. Манекенщица попала на обложку в юбке белого цвета с аппликациями в виде цветов. Ее образ дополнял массивный головной убор и акцентный макияж с абстрактными стрелками. При этом волосы инфлюэнсера были распущены.

Фото: Karim Sadli / Harper's Bazaar France

Известно, что автором съемки выступил фотограф Карим Садли.

Ранее в сентябре Кайя Гербер также снялась в откровенной одежде для журнала W. В том числе она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов и в платье Celine с декольте до талии.