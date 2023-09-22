Во Франции потребовали отставки фон дер Ляйен из-за лжи о вине России в Хиросиме

Лидер партии «Патриоты»: фон дер Ляйен перекладывает вину за Хиросиму на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением и переложить вину за трагедию в Хиросиме на Россию. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», — возмутился он. Также политик потребовал отставки главы ЕК с должности. «Эта клика ужасна и должна быть вычищена!», — добавил он.

Ранее Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Польши и отказаться от любых поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта.