Россиянам назвали главные ошибки в хранении яблок

Агроном Коврижных предостерегла дачников от хранения яблок рядом с картофелем

Качество яблок, отправленных на хранение на зиму, снизится, если положить их рядом с картофелем. От этой и других ошибок в данном вопросе россиян предостерегла агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Эксперт отметила, что многие дачники отправляют собранные фрукты на хранение, предполагая, что те пролежат всю зиму и не испортятся. Однако чтобы это действительно произошло, она настоятельно порекомендовала не класть яблоки рядом с картофелем, луком и чесноком — в этом случае фрукты пропитаются запахом овощей и их «состояние» ухудшится. По словам Коврижных, «правило» работает и в обратную сторону: лежащие рядом с картофелем яблоки будут выделять этилен, который плохо повлияет на качество и сохранность картофеля.

Помимо этого, рассказала агроном, яблоки желательно хранить в деревянном ящике, который заполнен опилками. Наконец, температура в помещении, где они лежат, должна быть положительной, но не выше пяти градусов Цельсия, а влажность воздуха — 85-90 процентов.

В сентябре Анастасия Коврижных призвала дачников отказаться от перекопки песчаных и легких почв осенью.