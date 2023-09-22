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08:48, 22 сентября 2023Силовые структуры

В Иркутске задержали сбежавшего в день освобождения из колонии заключенного

Сбежавшего в день освобождения 49-летнего заключенного задержали в Иркутске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутске задержали сбежавшего в день освобождения из колонии 49-летнего заключенного. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, беглеца настигли в Ленинском районе города. Он является гражданином Таджикистана. Его передадут сотрудникам управления по вопросам миграции для последующей депортации на родину. Мужчина провел в заключении 20 лет за различные тяжкие преступления.

Первый раз россиянина осудили на пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. В 1997 году он вышел из места лишения свободы, но в 2003-м снова оказался в колонии.

18 сентября рано утром заключенный ушел из колонии-поселения №19 (ИК-19) в поселке Марково за несколько часов до освобождения и обратно уже не вернулся.

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    Владимир Седов
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