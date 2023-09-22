Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому грозит отставка из-за неудач ВСУ на фронте

Владимир Зеленский может быть в скором времени отстранен от должности в связи с неудачами украинской армии на поле боя. Такое предположение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, украинские войска потерпели поражение, а коллапс неминуем. Главный вопрос, подчеркнул Риттер, заключается в том, когда произойдет свержение украинского правительства.