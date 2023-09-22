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11:33, 22 сентября 2023Мир

В Польше назвали способ охладить горячие украинские головы

Замглавы МИД Польши Мулярчик: США охладят горячие украинские головы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Участие США в зерновом споре охладит горячие головы украинцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM, сообщает РИА Новости.

Мулярчик высказал надежду на прекращение в скором времени зерновых споров и «злосчастных высказываний» украинских политиков. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — добавил он.

Замглавы МИД считает, что Владимир Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя «абсолютно нечестно», уточнив, что это еще «очень деликатное слово».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна всегда действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все что может», рискуя утопить спасающего и не получить желаемую помощь.

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    Дарья Балацкая
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