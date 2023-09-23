Появились первые кадры со съемок продолжения «Счастливы вместе»

В сети появились первые кадры со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе»

Первые кадры со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе» появились в сети. Их опубликовали в Telegram-канале «Селеба News».

На фотографиях запечатлена 37-летняя актриса Дарья Сагалова, которая исполняет роль Светы Букиной (дочери Гены и Дарьи Букиных). В роли ее спутника выступил 42-летний актер Михаил Тарабукин, который известен игрой в комедийных сериалах «Кухня», «Универ: 10 лет спустя» и «Отель Элеон».

Согласно планам продюсеров, новый сериал должен быть выпущен до конца 2023 года.

Ранее компания Netflix выпустила тизер мини-сериала «Грисельда» с актрисой Софией Вергарой в роли наркобаронессы. Сюжет «Грисельды» расскажет, как Бланко создала один из самых прибыльных наркокартелей в истории, одновременно воспитывая троих своих сыновей.