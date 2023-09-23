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22:44, 23 сентября 2023Силовые структуры

В Подмосковье мужчина облил бывшую бензином и поджег

Baza: в Серпухове 49-летний мужчина облил бывшую девушку бензином и поджег

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В подмосковном Серпухове мужчина подкараулил около подъезда свою бывшую девушку, облил ее бензином и поджог. Об этом сообщает Baza.

Нападение произошло утром 23 сентября. Подозреваемым является 49-летний уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб оглы. Как стало известно изданию, мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил отомстить. Зажигалку и бутылку с бензином он оставил на месте преступления.

Очевидцы смогли потушить женщину и вызвали ей скорую помощь. В настоящее время она находится в реанимации, у нее диагностированы ожоги тела и конечностей. Мужчину разыскивают, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленинградской области облил бензином возле костра 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены. Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом девушки, ее доставили в реанимацию с серьезными ожогами.

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    Марина Совина
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