В Подмосковье мужчина облил бывшую бензином и поджег

Baza: в Серпухове 49-летний мужчина облил бывшую девушку бензином и поджег

В подмосковном Серпухове мужчина подкараулил около подъезда свою бывшую девушку, облил ее бензином и поджог. Об этом сообщает Baza.

Нападение произошло утром 23 сентября. Подозреваемым является 49-летний уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб оглы. Как стало известно изданию, мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил отомстить. Зажигалку и бутылку с бензином он оставил на месте преступления.

Очевидцы смогли потушить женщину и вызвали ей скорую помощь. В настоящее время она находится в реанимации, у нее диагностированы ожоги тела и конечностей. Мужчину разыскивают, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ленинградской области облил бензином возле костра 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены. Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом девушки, ее доставили в реанимацию с серьезными ожогами.