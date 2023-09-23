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04:43, 23 сентября 2023Бывший СССР

На Украине женщины-фармацевты начали массово уезжать из страны

«Фармрада»: женщины-фармацевты покидают Украину из-за военного учета

На Украине женщины-фармацевты стали массово покидать страну из-за скорой постановки на воинский учет. Об этом сообщила глава украинской ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова в разговоре с изданием «Страна.ua».

Она рассказала, что за последние две недели тысячи фармацевтов написали заявления об увольнении, чтобы уехать в Европу до того, как им ограничат выезд за границу. «Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», — отметила Прудникова.

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    Марина Совина
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