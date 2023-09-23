Власти объяснили звук взрыва в Крыму
В Джанкое взорвалась газобалонная установка в автомобиле. Таким образом звук взрыва на полуострове в субботу, 23 сентября, объяснил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.
По его словам, громкий хлопок, который слышали местные жители, был связан именно с неисправностью транспортного средства. «Доверяем только официальным источникам», — заключил автор публикации.
Ранее в парке Учкуевка нашли часть ракеты Вооруженных сил Украины, которая была ранее сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). Парк закрыли, территория была оцеплена.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.