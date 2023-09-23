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15:05, 23 сентября 2023Россия

Власти объяснили звук взрыва в Крыму

Власти Крыма: хлопок в Джанкое связан со взрывом газобалонной установки в машине

Фото: Unsplash

В Джанкое взорвалась газобалонная установка в автомобиле. Таким образом звук взрыва на полуострове в субботу, 23 сентября, объяснил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

По его словам, громкий хлопок, который слышали местные жители, был связан именно с неисправностью транспортного средства. «Доверяем только официальным источникам», — заключил автор публикации.

Ранее в парке Учкуевка нашли часть ракеты Вооруженных сил Украины, которая была ранее сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). Парк закрыли, территория была оцеплена.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

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    Варвара Кошечкина
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