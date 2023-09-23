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04:11, 23 сентября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о неоднократных контактах России и Британии по Украине

inews: Россия и Британия неоднократно контактировали на фоне СВО

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Дипломаты России и Британии провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине за последние полтора года. Об
этом сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании.

Как утверждает собеседник издания, встречи представителей двух стран проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк. Отмечается, что британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности.

Британский представитель также уточнил, что во время контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности.

«Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны на Украине», — привело издание слова других британских дипломатов, которые подчеркнули, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать мирные соглашения «от чужого лица».

Ранее британский журналист Питер Хитченс выразил мнение, что Запад видит в конфликте Украины и России борьбу добра со злом, однако это ошибочная терминология, которая не ведет конфликт к разрешению. Он считает, чтобы остановить конфликт, стоит прекратить финансировать его.

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    Екатерина Подвигина
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