Российский полковник предрек ВСУ проблемы с военной техникой в холода

Полковник Матвийчук предрек ВСУ проблемы с военной техникой в холода

Западная техника, поставляемая Вооруженным силам Украины (ВСУ) не рассчитана на холодную погоду, что стало очевидно из итогов прошлой зимы. Вероятнее сего, в этом году в холодный период на фронте будут наблюдаться позиционные бои, масштабное контрнаступление маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В прошлом году западная техника не могла выполнять свои функции в зимний период ввиду своих технологических особенностей. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении зимой, пытается добиться продления финансовой помощи со стороны Запада, хотя многие конгрессмены США, многие генералы уже требуют либо результатов, либо объяснений того, куда ушли деньги», — сказал Матвийчук.

Военный объяснил, что жидкости для техники имеют определенную маркировку, виды варьируются в зависимости от погодных условий. Прошедшей зимой, по его словам, смазки загустели, в результате чего артиллерия и танки ВСУ не могли выполнять свои задачи.

«Артиллерия не могла стрелять, танки не заводились, потому что топливо было для теплой погоды. Кроме того, сама ходовая часть западный танков не рассчитана на гололед, снег, — сказал полковник. — Я полагаю, что никакого контрнаступления зимой не будет. Будут позиционные бои с нашей и с украинской стороны. Это либо нахождение в обороне с перестрелками, либо небольшие контратаки».

Ранее Зеленский заявил, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. Он также пообещал, что украинская армия сможет захватить Бахмут и еще два города.