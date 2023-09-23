На учениях НАТО впервые отработали действия при активации 5-й статьи

На учениях НАТО отработали действия 5-й статьи Североатлантического договора

На учениях НАТО Northern Coasts в Балтийском море впервые отработали действия при активации 5-й статьи Североатлантического договора. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5», — сообщается в заявлении.

Учения проходили с 9 по 23 сентября под командованием Военно-морских сил (ВМС) Германии. В рамках учений было задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

Главнокомандующий ВМС Германии Ян Кристиан Каак заявил, что в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению возможного нападения со стороны Москвы. «Мы посылаем России ясный сигнал о нашей настороженности», — заявил он. При этом Каак подчеркнул, что «надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что объявленные НАТО как крупнейшие с конца холодной войны учения являются провокацией и демонстрацией силы, а также «подготовкой к войне с Россией». По словам Грушко, намерения Североатлантического альянса подчеркивают необходимость укрепления западных и северо-западных рубежей России.

Весной 2024 года НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник». Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. В учениях примет участие Швеция, общее число задействованных стран достигнет 32.