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21:13, 23 сентября 2023Бывший СССР

Спецназ «Осман» поразил американский броневик в зоне СВО

Спецназ ВС России «Осман» поразил бронемашину США MRAP International MaxxPro

Фото: Reuters

Бойцы армейского спецназа «Осман» ВС России поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

На снятых военными с беспилотника кадрах запечатлена американская MaxxPro, передвигающаяся по полевой дороге, в нескольких сотнях метров от нее стоит ранее подбитая БМП ВСУ. При подъезде к лесополосе в левый борт бронемашины США попадает ракета из переносного противотанкового комплекса, раздается мощный взрыв, части машины разлетаются в воздухе, поднимается дым, после чего MaxxPro начинает гореть.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, высказали свое недовольство качеством подготовки, которую они прошли в странах — членах НАТО. В частности, они заявили, что американские бронеавтомобили MaxxPro были созданы для борьбы с нерегулярными формированиями, а не для противостояния огневой мощи Российской армии.

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    Марина Совина
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