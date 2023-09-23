Офицер ВСУ передал российским военным данные наводчиков

РИА Новости: пленный боец ВСУ сдал российским военным данные наводчиков

Сдавшийся в плен офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) передал российским военным данные о корректировщиках, наводящих удары по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Переданные российским военным данные он хранил в своем смартфоне. «Они корректируют удары, где (находится - ред.) скопление живой силы, техники, нахождения командных пунктов Вооруженных сил РФ в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», — рассказал он. По словам собеседника агентства, украинский боец также передал информацию о личностях и телефоны начальства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении.

Ранее российский боец, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил, что украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении. «Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — отметил военнослужащий.