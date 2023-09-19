Военный рассказал о сдающихся в плен украинских бойцах на сватовском направлении

Боец РФ: украинские военные начали сдаваться в плен на сватовском направлении

Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении, об этом рассказал российский боец, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — отметил военнослужащий.

Ранее в Херсонской области на левобережье российские военные взяли в плен украинскую вооруженную группу, об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в группе восемь бойцов и подобные сдачи в плен происходят все чаще. Чиновник полагает, что это происходит из-за понимания украинскими военными того факта, что их жизни ничего не значат для руководства страны.

