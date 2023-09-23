Рогов: Борису Джонсону нужно переобучиться в школе в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону нужно пойти на переобучение в российскую школу. Его слова приводит РИА Новости.

Такое мнение Рогов выразил после того, как британский политик озвучил свои оценки Второй мировой войны. «Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии», — сказал собеседник агентства. Он указал, что по Джонсон «внешне напоминает второгодника», и ему необходимо пойти в Запорожской области, «сесть за школьную парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково».

По словам Рогова, в мировой историографии говорится, что вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75 процентов от общих усилий союзных войск, сражающихся против Третьего рейха.

Ранее Владимир Рогов ответил на обвинения Киева в адрес России в воровстве детей. По его словам, РФ не похищает несовершеннолетних с освобожденных территорий, а спасает их от террора со стороны украинских военных.