В МЧС объяснили причину громкого хлопка в Казани

МЧС по Татарстану: хлопок в Казани произошел из-за неисправного двигателя машины

Главное управление МЧС по Татарстану объяснило причину громкого хлопка в Казани, который жители перепутали с взрывом. Об этом говорится в Telegram-канале регионального МЧС.

В спасательном ведомстве рассказали, что прибыв на место ЧП пожарные выяснили, что хлопок был спровоцирован неисправностью двигателя фургона Ford Transit. «Произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало. Пострадавших нет», — заявили в МЧС. У автомобиля оказались повреждены капот и фара. После выяснения обстоятельств подразделениям пожарной охраны дан отбой.

О мощном взрыве в Казани сообщалось ранее 23 сентября. ЧП произошло на территории промзоны на улице Аделя Кутуя.