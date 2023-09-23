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02:32, 23 сентября 2023Россия

В МЧС объяснили причину громкого хлопка в Казани

МЧС по Татарстану: хлопок в Казани произошел из-за неисправного двигателя машины

Главное управление МЧС по Татарстану объяснило причину громкого хлопка в Казани, который жители перепутали с взрывом. Об этом говорится в Telegram-канале регионального МЧС.

В спасательном ведомстве рассказали, что прибыв на место ЧП пожарные выяснили, что хлопок был спровоцирован неисправностью двигателя фургона Ford Transit. «Произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало. Пострадавших нет», — заявили в МЧС. У автомобиля оказались повреждены капот и фара. После выяснения обстоятельств подразделениям пожарной охраны дан отбой.

О мощном взрыве в Казани сообщалось ранее 23 сентября. ЧП произошло на территории промзоны на улице Аделя Кутуя.

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    Марина Совина
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