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06:41, 23 сентября 2023Мир

Глава МИД Венгрии посетит Москву

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву 11-13 октября

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву в следующем месяце. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что визит запланирован на 11-13 октября. Глава венгерского МИД встретится с вице-премьером России Александром Новаком. Ожидается, что политики обсудят вопросы в сфере энергетики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что восстановить прежние дружеские отношения между Россией и странами ЕС еще возможно. По его мнению, их перезагрузка может произойти после заключения мира на Украине. «Я действительно помню, это было не так давно, когда ведущие западноевропейские политики обсуждали вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. Так что, в принципе, эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — заявил министр.

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    Марина Совина
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