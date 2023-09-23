Украину предупредили о конце «эры карт-бланшей»

Конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины от США закончилась

Украине не стоит больше рассчитывать на неограниченную помощь со стороны США, поскольку эра карт-бланшей закончилась. Об этом заявил член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц в интервью Fox News.

Он раскритиковал президента страны Джо Байдена, действия которого, по его словам, привели к тупику. Как отметил конгрессмен, глава государства требует от американских налогоплательщиков финансировать Украину, в то время как европейские страны оказывают ей значительно меньшую поддержку. «Они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США», — подчеркнул он.