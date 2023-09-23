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01:50, 23 сентября 2023Мир

Байден решил побастовать

Байден заявил, что присоединится к забастовке рабочих американского автопрома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден планирует присоединиться к забастовке рабочих американского автопрома. Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в соцсети X.

«Во вторник я отправлюсь в Мичиган, чтобы присоединиться к участникам пикета и проявить солидарность с мужчинами и женщинами из [профсоюза] United Auto Workers (UAW) в их борьбе. Пришло время для заключения взаимовыгодного соглашения, которое позволит американскому автопроизводству процветать благодаря хорошо оплачиваемым рабочим местам», — написал он.

UAW объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis с 16 сентября. В частности, члены профсоюза требуют значительного повышения зарплат, улучшение пенсионного обеспечения, увеличение отпусков и другие меры.

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    Марина Совина
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