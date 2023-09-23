Пушилин назвал одну из ключевых задач на посту главы ДНР

Пушилин назвал помощь фронту одной из ключевых задач на посту главы ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал одной из ключевых задач, стоящих перед руководством региона, помощь фронту. Об этом сообщает ТАСС.

«Первоочередные шаги, прежде всего, это помочь фронту. Помощь фронту — огромный пласт работы: поддержка военнослужащих, членов их семей», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что в планах сделать республику самодостаточным, благополучным и процветающим регионом России.

23 сентября Дениса Пушилина избрали главой ДНР на пленарной сессии Народного совета (аналогично парламенту).

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В тот день Денис Пушилин указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.