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22:56, 23 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР назначили нового главу региона

Врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина избрали главой региона

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина избрали главой региона на пленарной сессии Народного совета (аналогично парламенту). Постановление о назначении озвучил председатель совета Артем Жога, передает ТАСС.

Ранее Владимир Сальдо был официально избран на пост губернатора Херсонской области, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона. Он принес присягу и вступил в должность.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В тот день Денис Пушилин указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.

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    Александра Синицына
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