В Германии назвали сроки обучения украинцев на ракетах Taurus

Bild: военным ВСУ потребуется три месяца обучения для работы с ракетами Taurus

В случае положительного решения по инициативе передачи дальнобойных немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), украинским военным потребуется до трех месяцев, чтобы научиться работе на них. Об этом заявил обозреватель Bild и военный аналитик Маркус Фабер.

«Украинцы впервые запросили Taurus более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — заявил Фабер, намекая на то, что украинских военных уже начали тайно обучать.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН и обсудил вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».