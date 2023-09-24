Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 24 сентября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах

Нарочно сбившим на машине ребенка в Дагестане оказался 16-летний подросток

Фото: Unsplash

Стали известны подробности о мужчинах, нарочно сбивших ребенка на автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, оказалось, что за рулем машины был 16-летний подросток. Правоохранители уже нашли его и доставили для допроса к следователям.

Предположительно, юноша хотел отомстить велосипедисту, так как тот помешал ему на дороге. Местные жители рассказали, что отец потерпевшего нашел автомобиль фигурантов и сжег. Ребенок cерьезно не пострадал, в настоящее время он уже дома.

Ранее в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как машина задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое юношей и что-то говорят кричащему, вероятно, от боли, ребенку.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об уважении Россией целостности Украины по декларации 1991 года. И напомнил о важном условии Москвы

    Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах

    Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

    Азербайджанский боец уступил в главном бою турнира UFC из-за травмы

    Синоптик заявил об окончании бабьего лета в столичном регионе

    Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

    Лавров обвинил США в создании новых военных союзов

    Литва задолжала деньги за проживание строителей забора на границе с Белоруссией

    Психолог перечислила любимые фразы манипуляторов

    Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при кредитовании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости