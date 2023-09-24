Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах

Нарочно сбившим на машине ребенка в Дагестане оказался 16-летний подросток

Стали известны подробности о мужчинах, нарочно сбивших ребенка на автомобиле в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, оказалось, что за рулем машины был 16-летний подросток. Правоохранители уже нашли его и доставили для допроса к следователям.

Предположительно, юноша хотел отомстить велосипедисту, так как тот помешал ему на дороге. Местные жители рассказали, что отец потерпевшего нашел автомобиль фигурантов и сжег. Ребенок cерьезно не пострадал, в настоящее время он уже дома.

Ранее в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как машина задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое юношей и что-то говорят кричащему, вероятно, от боли, ребенку.