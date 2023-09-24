Азербайджанский боец уступил в главном бою турнира UFC из-за травмы

Азербайджанец Рафаэль Физиев уступил поляку Гамроту на турнире UFC из-за травмы

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Физиев потерпел поражение в главном бою турнира UFC Vegas 79. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Физиев проиграл поляку Матеушу Гамроту. Схватка в легкой весовой категории продлилась до второго раунда. Она завершилась техническим нокаутом, когда азербайджанец нанес поляку удар ногой и получил травму, чем воспользовался его соперник.

На счету 30-летнего Физиева теперь 12 побед и три поражения. В 2023 году азербайджанец не выиграл ни одного поединка: в марте бой против американца Джастина Гейджи завершился не в его пользу единогласным решением судей.

В активе 32-летнего Гамрота 23 победы и два поражения, еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В предыдущем поединке 2023 года он оказался сильнее американца Джэлина Тернера.