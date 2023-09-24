Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА

74.ru: в Челябинской области умер заступившийся за бывшую одноклассницу боец ЧВК

В Челябинской области умер 37-летний мужчина, состоявший в частной военной компании (ЧВК). По данным портала 74.ru, россиянин приехал в отпуск и заступился за бывшую одноклассницу. По словам близких мужчины, смертельный удар в ходе драки ему нанес пьяный 19-летний спортсмен, который занимается ММА.

Родственники пояснили, что у военного остались жена и двое маленьких детей. У мужчины до отправки на спецоперацию был большой опыт в боевых действиях. Приемная дочь бойца ЧВК отметила, что в прошлом тот был сотрудником МВД уголовного розыска. Также его неоднократно отправляли в командировки в Чечню и на Северный Кавказ.

По словам девушки, 15 сентября военный поехал в поселок под Челябинск. «Отца позвали одноклассники выйти, постоять — они давно не виделись. Там есть бар местный, буквально в двух минутах от дома. Они там посидели недолго, они были не пьяные. Вышли на улицу, все разошлись, остались мой отец и его одноклассница», — поделилась приемная дочь.

Там же и произошла потасовка. Как утверждает девушка, к бывшей однокласснице бойца ЧВК подошел молодой человек, который занимается единоборствами, и схватил ее за волосы.

«Мой муж решил вмешаться и прекратить конфликт. На что преступник начал агрессивно реагировать. Свидетель начал успокаивать преступника, встав между ним и моим мужем, говорил: "Не нужно конфликтовать, ты занимаешься единоборствами, превосходишь физически, а Максим из зоны СВО". На что был ответ: "Ну, сейчас мы и проверим, какой он СВО-шник"», — рассказала супруга военнослужащего.

Приемная дочь отметила, что боец ЧВК после смертельного удара долго лежал на земле, ему никто не пытался оказать помощь. Позже челябинские следователи возбудили уголовное дело, однако родные не согласны с квалификацией статьи.

Ранее сообщалось, что бывший боец ЧВК угрожал отдыхающим в парке подмосковного Королева гранатой.