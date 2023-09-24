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13:26, 24 сентября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

МО РФ: средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 8 снарядов HIMARS и 15 БПЛА ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано в районе Клещевки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, были перехвачены 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

При этом за сутки российские военные уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Степное ДНР, Куземовка Луганской народной республики, Самойловка, Червоногорка, Люимовка, Очереватое Запорожской области и Казачьи Лагери Херсонской области.

В российском военном ведомстве ранее также рассказали, что военным удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Работино Запорожской области.

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    Варвара Кошечкина
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