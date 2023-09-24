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16:27, 24 сентября 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на год условно за нападение с ножом на полицейских

В Крыму дали условный срок женщине, напавшей с ножом на полицейских

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Крыму женщина напала на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, инцидент произошел в Советском районе. К супругу фигурантки в дом пришли правоохранители и собирались забрать его в отдел для решения формальных вопросов. Однако женщина начала угрожать полицейским, несмотря на согласие мужа проехать в отделение.

Мужчина все-таки уехал, тогда жена стала звонить в дежурную часть и угрожать силовикам. Они выехали и за ней. Фигурантка вырвалась, говорила, что будет биться об авто, а вскоре достала нож и начала размахивать им. В итоге женщину задержали. Суд приговорил ее к году условно.

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    Екатерина Власова
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