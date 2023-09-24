В конгрессе оценили возможность шатдауна

Спикер Палаты представителей Маккарти: США пока не грозит шатдаун

Соединенным Штатам не грозит приостановка работы правительства (шатдаун) в ближайшие дни. Такую оценку дал спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Его слова передает ТАСС.

«Послушайте, это касается 1 октября, у нас еще есть определенное количество дней», — сказал он. Маккарти выразил мнение, что в решающий момент члены конгресса в конце концов поменяют свою позицию.

Он уточнил, что часть республиканцев в палате представителей продолжают отказываться голосовать за принятие финансирования правительства, пока не будут приняты их условия. Сам спикер Палаты представителей подчеркнул, что не видит никакой победы в приостановке деятельности правительства и выплат сотрудникам пограничной службы или береговой охраны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что различные ведомства США готовят план на случай шатдауна. При этом, по ее словам, лучшим планом в настоящее время является недопущение остановки финансирования правительства.