Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 24 сентября 2023Мир

В конгрессе оценили возможность шатдауна

Спикер Палаты представителей Маккарти: США пока не грозит шатдаун

Фото: Jim Bourg / Reuters

Соединенным Штатам не грозит приостановка работы правительства (шатдаун) в ближайшие дни. Такую оценку дал спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Его слова передает ТАСС.

«Послушайте, это касается 1 октября, у нас еще есть определенное количество дней», — сказал он. Маккарти выразил мнение, что в решающий момент члены конгресса в конце концов поменяют свою позицию.

Он уточнил, что часть республиканцев в палате представителей продолжают отказываться голосовать за принятие финансирования правительства, пока не будут приняты их условия. Сам спикер Палаты представителей подчеркнул, что не видит никакой победы в приостановке деятельности правительства и выплат сотрудникам пограничной службы или береговой охраны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что различные ведомства США готовят план на случай шатдауна. При этом, по ее словам, лучшим планом в настоящее время является недопущение остановки финансирования правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

    В Конгрессе США предложили оставить расходы на обучение ВСУ

    В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии

    Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского

    Россиян предупредили о рисках снижения пенсии до конца года

    В конгрессе оценили возможность шатдауна

    Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов

    В России предложили новую льготу для беременных

    В Москве мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом

    Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости