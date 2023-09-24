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11:31, 24 сентября 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело против жителя Подмосковья за попытку заживо сжечь экс-подругу

В Подмосковье возбудили дело против мужчины, пытавшегося сжечь экс-сожительницу

Фото: Erick Zajac / Unsplash

В подмосковном Серпухове возбудили дело против 49-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь 37-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, в субботу, 23 сентября, около дома на улице Космонавтов мужчина облил бывшую сожительницу бензином и поджег зажигалкой. Потерпевшую доставили в больницу. Она в реанимации.

Следователи допросили свидетелей и назначали дактилоскопическую судебную экспертизу по изъятой зажигалке и бутылке, а также экспертизу на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб оглы. Мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил отомстить.

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    Екатерина Власова
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