СКР возбудил дело против жителя Подмосковья за попытку заживо сжечь экс-подругу

В Подмосковье возбудили дело против мужчины, пытавшегося сжечь экс-сожительницу

В подмосковном Серпухове возбудили дело против 49-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь 37-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, в субботу, 23 сентября, около дома на улице Космонавтов мужчина облил бывшую сожительницу бензином и поджег зажигалкой. Потерпевшую доставили в больницу. Она в реанимации.

Следователи допросили свидетелей и назначали дактилоскопическую судебную экспертизу по изъятой зажигалке и бутылке, а также экспертизу на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву. По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб оглы. Мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил отомстить.