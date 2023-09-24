СКР возбудил дело против жителя Подмосковья за попытку заживо сжечь экс-подругу
В подмосковном Серпухове возбудили дело против 49-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь 37-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
По данным ведомства, в субботу, 23 сентября, около дома на улице Космонавтов мужчина облил бывшую сожительницу бензином и поджег зажигалкой. Потерпевшую доставили в больницу. Она в реанимации.
Следователи допросили свидетелей и назначали дактилоскопическую судебную экспертизу по изъятой зажигалке и бутылке, а также экспертизу на наличие следов легковоспламеняющейся жидкости по фрагменту одежды и смыву. По факту произошедшего возбуждено дело.
Ранее сообщалось, что подозреваемый — уроженец Азербайджана Алиев Айят Гариб оглы. Мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, и решил отомстить.