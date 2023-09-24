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03:47, 24 сентября 2023Мир

Пресс-секретарь Белого дома опозорилась при попытке защитить Байдена

DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена его эмоциональностью
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: White House / via Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома нелепо объяснила случай с президентом США Джо Байденом, который ранее дважды повторил одну и ту же историю за несколько минут. Об этом пишут журналисты издания Daily Mail.

Ранее политик на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании с перерывом в несколько минут почти дословно повторил, почему он решил пойти в президенты США в 2020 году.

После этого Жан-Пьер во время брифинга спросили, не вызывает ли этот случай беспокойство.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — неудачно отшутилась пресс-секретарь Белого дома.

По словам Карин Жан-Пьер, Байден во время выступления говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент. При этом она упомянула, что не обсуждала данный инцидент с самим президентом США.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений.

В августе Джо Байден перепутал количество чудес света, заявив, что Большой каньон является «одним из девяти». Однако потом поправил себя, назвав каньон одним из семи чудес света.

А в апреле политик оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран.

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    Марина Совина
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