Пресс-секретарь Белого дома опозорилась при попытке защитить Байдена

DM: пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена его эмоциональностью

Пресс-секретарь Белого дома нелепо объяснила случай с президентом США Джо Байденом, который ранее дважды повторил одну и ту же историю за несколько минут. Об этом пишут журналисты издания Daily Mail.

Ранее политик на полузакрытом мероприятии со спонсорами своей кампании с перерывом в несколько минут почти дословно повторил, почему он решил пойти в президенты США в 2020 году.

После этого Жан-Пьер во время брифинга спросили, не вызывает ли этот случай беспокойство.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — неудачно отшутилась пресс-секретарь Белого дома.

По словам Карин Жан-Пьер, Байден во время выступления говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него это был «невероятно эмоциональный» момент. При этом она упомянула, что не обсуждала данный инцидент с самим президентом США.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений.

В августе Джо Байден перепутал количество чудес света, заявив, что Большой каньон является «одним из девяти». Однако потом поправил себя, назвав каньон одним из семи чудес света.

А в апреле политик оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран.