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00:10, 24 сентября 2023Бывший СССР

В Белоруссии пообещали сделать все для разрешения конфликта на Украине

МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минск сделает все от него зависящее для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник во время выступления на сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

«Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии», — отметил дипломат.

По словам Алейника, «Запад настроен на продолжение войны до последнего украинца». Министр подчеркнул, что рядовым жителям Украины не нужна «война на истощение».

Он напомнил, что Белоруссия всегда выступала за мир в соседней стране и предпринимала для этого все возможные меры.

Ранее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Киев стремится устроить в Европе катастрофу и решается на откровенно террористические практики в отношении мирных жителей России и Украины.

Хренин напомнил, что украинский режим под руководством Запада и руками неонацистских формирований уничтожал русскоязычное население в Донбассе и Крыму

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    Марина Совина
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