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12:40, 24 сентября 2023Россия

Российский хирург сломал пациенту челюсть и попал под следствие

В Волгограде хирург сломал пациенту челюсть в двух местах и попал под следствие

Фото: Olga Kononenko / Reuters

В Волгограде расследуют уголовное дело по факту оказания частной клиникой услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, бывший челюстно-лицевой хирург во время операции допустил грубые нарушения и нанес пациенту увечья.

Как сообщает V1.RU, к врачу обратился пациент с проблемой неправильного прикуса. Однако тот вместо безопасных методов лечения сломал потерпевшему челюсть в двух местах. В результате пациент не может закрыть рот, у него также прогрессирует глухота.

Ранее сообщалось, что онколог из Нижегородской области стал фигурантом второго уголовного дела после подмены лекарств физраствором.

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    Илона Палей
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