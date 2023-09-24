Российский хирург сломал пациенту челюсть и попал под следствие
В Волгограде хирург сломал пациенту челюсть в двух местах и попал под следствие
В Волгограде расследуют уголовное дело по факту оказания частной клиникой услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, бывший челюстно-лицевой хирург во время операции допустил грубые нарушения и нанес пациенту увечья.
Как сообщает V1.RU, к врачу обратился пациент с проблемой неправильного прикуса. Однако тот вместо безопасных методов лечения сломал потерпевшему челюсть в двух местах. В результате пациент не может закрыть рот, у него также прогрессирует глухота.
Ранее сообщалось, что онколог из Нижегородской области стал фигурантом второго уголовного дела после подмены лекарств физраствором.