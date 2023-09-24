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17:14, 24 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка заявила о нападении на нее троих человек из-за внешности

В Новосибирске якутянка заявила в полицию о нападении на нее из-за внешности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске жительница Якутии заявила в полицию о нападении на нее троих неизвестных, сообщает Ngs.ru.

По словам потерпевшей, причиной нападения стал ее азиатский тип внешности. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября в центре города. Девушка рассказала, что шла по улице со своим знакомым, когда их нагнала компания — мужчина, молодой человек и девушка. Они принялись избивать и оскорблять якутянку, а ее приятеля, который попытался им помешать, — душить.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили изданию о поступлении заявления. Организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Крыму дали условный срок женщине, напавшей с ножом на полицейских.

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    Илона Палей
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