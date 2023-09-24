В Петербурге бандиты ограбили бизнесмена на миллионы рублей

Shot: бандиты ворвались к бизнесмену домой и вынесли сейф с 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге бандиты ворвались в жилище владельца дома престарелых, связали бизнесмена и его сожительницу, а затем вынесли из дома сейф с 11 миллионами рублей наличных денег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что трое мужчин в камуфляже проникли в частный двухэтажный дом в поселке Парголово около часа ночи, преодолев полутораметровый забор, и войдя внутрь через незапертую дверь. После того как бандиты выяснили местоположение и код от сейфа, они забрали 10 миллионов рублей и 10 тысяч долларов, после чего скрылись.

Правоохранительные органы уже ведут работу по этому инциденту, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули российского профессора, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, выманив у него 33 миллиона рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве.