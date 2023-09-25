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12:32, 25 сентября 2023Бывший СССР

Правительство Армении сообщило число прибывших из Карабаха переселенцев

Правительство Армении: из Карабаха прибыли 4 850 вынужденных переселенцев

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 4 850 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

«Данные о регистрации 3 900 из них уже обобщены, а потребности 950 граждан еще идентифицируются», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что гражданам, у которых нет определенного места жительства, правительство предоставляет жилье.

Ранее сообщалось, что Армению из Нагорного Карабаха въехало 1 050 беженцев. Данные зафиксированы по состоянию на на 24 сентября, 22:00 (21:00 мск). Сведения о регистрации 770 человек уже обобщены, а потребности 280 граждан еще идентифицируются.

В правительстве Армении отметили, что 410 вынужденных переселенцев заявили о желании переехать в определенные ими места жительства, 360 беженцев получили место жительства, предложенное властями.

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    Виктория Кондратьева
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