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16:41, 25 сентября 2023Забота о себе

Звезда «Скандала» Керри Вашингтон рассказала об аборте

Актриса Керри Вашингтон призналась, что в начале карьеры сделала аборт

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

46-летняя американская актриса и звезда сериала «Скандал» и фильма «Рэй» Керри Вашингтон рассказала о своем опыте. Об аборте и о том, как это произошло и к каким переживаниям привело, она сообщила в интервью People, приуроченному к выходу ее мемуаров «Гуще, чем вода».

По словам Вашингтон, она сомневалась, включать ли в книгу историю об аборте, сделанном, когда ей было чуть больше 20 лет. «Я не знала, как рассказать об аборте. Но я подумала, как важно поделиться этим», — рассказала она. Актриса уточнила, что у нее был роман, закончившийся незапланированной беременностью.

Она призналась, что пришла в больницу под чужим именем, чтобы информация о ней не просочилась в прессу и не помешала началу ее карьеры. «Мой аборт не должен быть одной из тех вещей, которых я стыжусь. Сейчас нам важно говорить правду о решениях относительно репродуктивного здоровья, ведь этот опыт так часто отбирают у нас», — подчеркнула актриса.

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Сейчас у Вашингтон трое детей — 9-летняя Изабель, 6-летний Калеб, а также приемная дочь-подросток.

В 2018 году Керри Вашингтон узнала, что была зачата от донора спермы. Актриса поведала, что, когда ей рассказали правду, она почувствовала освобождение и воодушевление, а также чувство вины из-за волнения вырастившего ее отца.

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    Александра Лисица
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