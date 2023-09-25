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10:28, 25 сентября 2023Культура

Звезда «Скандала» Керри Вашингтон узнала правду о своем рождении

Звезда «Скандала» Керри Вашингтон узнала, что была зачата от донора спермы
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

46-летняя американская актриса и звезда сериала «Скандал» и фильма «Рэй» Керри Вашингтон узнала о том, что была зачата от донора спермы. Об этом она сообщила в интервью The New York Times, приуроченному к выходу ее мемуаров «Гуще, чем вода».

Артистка поведала, что решила принять участие в шоу PBS «В поисках своих корней», который вел Генри Луи Гейтс-младший, чтобы выяснить детали своего прошлого. Именно тогда родители актрисы начали нервничать, а у ее отца начались приступы паники. Им посоветовали рассказать правду дочери самим.

В апреле 2018 года Керри Вашингтон узнала о том, что ее отец не является ее биологическим родителем. Актриса поведала, что когда ей рассказали правду, она почувствовала освобождение и воодушевление, а также чувство вины из-за волнения ее отца.

«У меня всегда были странные разногласия с отцом, но я думала, что это моя вина. Я думала, что я недостаточно добрый человек. Но мысль о том, что я не его дочь, мне никогда не приходила в голову. Просто почему я не могу относиться к нему лучше? Почему мы не можем быть ближе? Что со мной не так? Что с нами не так?» — рассказала актриса.

Ранее Керри Вашингтон рассказала о приступах панических атак, которые преследовали ее в детстве.

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    Анастасия Астахова
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