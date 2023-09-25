Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:32, 25 сентября 2023Культура

Солист Backstreet Boys рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Солист группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Фото: MANDOGA MEDIA / Globallookpress.com

Американский певец и солист группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о борьбе с алкоголизмом. Его слова приводит журнал People.

45-летний артист признался, что трезвость дается ему тяжело, а также подчеркнул, что борьба с алкогольной зависимостью входит в привычку. Известно, что в мае после окончания тура Backstreet Boys Маклин отправился в реабилитационный центр на десять недель для профилактики.

По словам Маклина, его алкоголизм обострился с 2017 по 2019 год, когда он давал регулярные концерты с Backstreet Boys в Лас-Вегасе. «Дело не в городе. Зависимость следует за вами по пятам везде, так что город ни при чем. Это, конечно, город грехов, но все-таки не в этом дело. Я пил, как чайка, где угодно, я знаю, чем все закончится, если я выпью даже раз», — заявил исполнитель.

Ранее стало известно, что еще одна девушка обвинила певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. До этого против артиста выдвинули обвинения две другие женщины. Третья девушка, которая представилась инициалами AR, подала иск 28 августа, заявив, что Картер напал на нее, когда она была подростком.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    17-летняя россиянка поймала попутку и была изнасилована

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости