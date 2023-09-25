Солист Backstreet Boys рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Солист группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Американский певец и солист группы Backstreet Boys Эйджей Маклин рассказал о борьбе с алкоголизмом. Его слова приводит журнал People.

45-летний артист признался, что трезвость дается ему тяжело, а также подчеркнул, что борьба с алкогольной зависимостью входит в привычку. Известно, что в мае после окончания тура Backstreet Boys Маклин отправился в реабилитационный центр на десять недель для профилактики.

По словам Маклина, его алкоголизм обострился с 2017 по 2019 год, когда он давал регулярные концерты с Backstreet Boys в Лас-Вегасе. «Дело не в городе. Зависимость следует за вами по пятам везде, так что город ни при чем. Это, конечно, город грехов, но все-таки не в этом дело. Я пил, как чайка, где угодно, я знаю, чем все закончится, если я выпью даже раз», — заявил исполнитель.

Ранее стало известно, что еще одна девушка обвинила певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. До этого против артиста выдвинули обвинения две другие женщины. Третья девушка, которая представилась инициалами AR, подала иск 28 августа, заявив, что Картер напал на нее, когда она была подростком.