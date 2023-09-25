Актриса театра и кино Кристина Асмус показала новую внешность после смены имиджа. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя звезда предстала на берегу Финского залива. Она позирует в длинном приталенном плаще молочного оттенка, рыжих ботинках и белых носках. При этом артистка сделала стрижку каре и окрасила пряди в каштановый цвет.

«Не развожусь. Не психанула. Не хочется чего-то нового. Просто я гипервключенный артист-перфекционист, который сам придумывает образы героиням в кино и не жалеет волосы и себя», — объяснила знаменитость свое решение о смене образа под предыдущей публикацией снимков из парикмахерской.

Ранее в сентябре американская актриса и фотомодель Меган Фокс также кардинально сменила имидж. Звезда сделала каре и покрасила волосы в красный. Ее запечатлели с новой прической в мини-платье в горох и массивных резиновых сабо на платформе.