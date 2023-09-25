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10:04, 25 сентября 2023Мир

В Британии предупредили о рисках поставок баллистических ракет ATACMS Украине

Вице-маршал ВВС Великобритании Белл: ATACMS могут оказаться на черном рынке
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Баллистические ракеты ATACMS, которые США планируют поставить Украине, могут попасть на черный рынок. Об этом в эфире телеканала Sky News предупредил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть вероятность, что какая-то его часть окажется на черном рынке», — заявил бывший военный, отметив, что в случае поставок ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, существует угроза нанесения украинцами ударов по глубоким российским тылам.

Ранее США решили передать Украине ракеты ATACMS. Уточняется, что это произошло еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

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    Глеб Бажуткин
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